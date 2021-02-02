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İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2'si mahrem ağabey, 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere, 4 Albay (emekli), 1 Yarbay (görevde), 9 Binbaşı (görevde), 6 Yüzbaşı (emekli), 1 Yüzbaşı (görevde), 1 Yüzbaşı (ihraç), 26 Üstteğmen (görevde), 3 Üstteğmen (emekli/istifa), 2 Teğmen (görevde), 2 Teğmen (istifa), 1 Teğmen (ihraç), 11 Astsubay (görevde), 9 Astsubay (ihraç), 3 Uzman Çavuş (görevde), 2 Uzman Çavuş (ihraç) ve 211 kapatılan askeri okul öğrencisi hakkında İstanbul merkezli 42 ilde gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Melike İnal
 

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