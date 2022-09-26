İhlas Haber Ajansı

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İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon!

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon!
İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon!

Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi.

Türkiye'de bulunan ve ülkelerinde yaşayan Alman vatandaşları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak' kuran ve binlerce euro dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘nitelik dolandırıcılık' suçlarına karşı soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de ve ülkelerinde yaşayan Alman vatandaşları hedef alarak dolandıran bir şebeke tespit etti. Hedef seçtikleri kurbanları telefonla arayıp “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak' kuran ve binlerce euro dolandıran şebekeye yönelik Alman Polis Departmanı ile yapılan ortak çalışma yürütüldü. Suç organizasyonunun yöntemi ve eylem faaliyetleri mercek altına alındı.

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