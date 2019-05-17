İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 48 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan UYAP'ta arama kaydı bulunan ve örgüt içinde “Gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüpheliler ile örgüt üyelerine yardım ve yataklık edip FETÖ firarisi kişilerin saklanması için söz konusu hücre evlerini finanse ettikleri belirlenen kişilerin aynı zamanda örgüt içerisinde gizli haberleşme sistemi Bylcok'u kullandıkları tespit edildi. Aralarında aktif görevde olan polis memuru, öğretmen ile kamudan ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 48 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda örgütsel doküman, iletişim için kullanılan dijital cihazlar ile toplam 14 bin 450 dolar ve 3 bin 300 TL para ele geçirildi. Hücre üyelerinin örgüt içindeki gizli haberleşme ağı ByLock üzerinden yaptıkları yazışmalar ise, devletin istihbarat kurumlarının örgütsel faaliyetleri çökertmek amacıyla yaptıkları çalışmaları önceden fark ederek tedbir aldıklarını ortaya koydu.

MİT'in takibini fark edip yöntem değiştirmişler

Bir hücre üyesinin emri altındaki örgüt üyelerine yazdığı mesajda, MİT'i kastederek “Bugün itibarıyla malum kurum data hatlarının araştırılmasına başladı. İlk aşamada hem data hattı kullanıp hem de kakao, talk coverme kullananlar belirlenecek. Türkiye'deki tüm data hatları ve cihazların IMEI numaraları ortaya dökülecek. Dikkat edilmesi gerekenler: Data hatları, tablet veya telefona takılmamalı. Sabit bir yerde durmak kaydı ile ikinci bir yerde baz verdirmeden WİFİ modem ile kullanılabilir. Mümkün mertebe kafe, restoran ve benzeri yerlere ait WİFİ'lere uzaktan bağlanılarak kullanılabilir. VPN'siz kesinlikle kullanılmamalı” diye uyardığı belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren çözümlemelerdeki Bylock yazışmalarından birinde ise FETÖ mensubunun gruptakileri “Çok önemli” ibaresiyle uyardığı mesajda, “Çok çok önemli, telefonları uçak moduna alanları tespit etme yazılımı yaptırdılar. Bu sebeple uçak modu kullanmak yerine açık şekilde bırakıp çıkmak, çok zorda kalınırsa pilini, kartını çıkarmalıyız” diye ikaz ettiği kaydedildi.

Örgüte yakın eğitim kurumlarında yeni bir yapılanmaya gittikleri ortaya çıktı

Örgüt içinde kullanılan gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarına yansıyan diyaloglarda, FETÖ'nün örgüte yakın eğitim kurumlarında yeni ve gizli bir yapılanmaya gittiği ortaya çıktı. Adı ve kodu saklı tutulan bir FETÖ üyesinin ByLock üzerinden bir yazışmasında, "Bizim acilen Libadiye ve Kayışdağı'na alternatif kurum üretip yeni yüzle etüt açılımı yapmamız gerekiyor. Kayıtlar başladı fakat bizim mevcut binalarda devam etmemiz zor görünüyor. Bizim olurunuza ve desteğinize ihtiyacımız var” dediği belirtildi.

Örgüt üyelerinin etkin oldukları yıllarda siyasi alanda yürüttükleri algı faaliyetleri de Bylock yazışmalarında deşifre oldu. FETÖ içerisinde etkili olduğu sanılan bir başka hücre sorumlusunun şifreli mesajlarına yansıyan diyalog şöyle:

“Ekonomi, hukuk, medya, siyaset, sivil toplum gibi ana başlıklar altında çalışma yapalım. Direk algı oluşturalım.”

Yürütülen soruşturma kapsamında aranan 48 kişiden 22'si bugün düzenlenen operasyonla yakalanırken, şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis, firari 26 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman

