İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 16 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin bölge ve mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve aynı zamanda örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahısların yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Geçmiş dönemde yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan FETÖ/PDY üyelerinin verdiği ifadelerde, bugün gerçekleştirilen operasyona hedef olan kişiler arasında KHK ile kamu görevinden ihraç şahıslar ile örgüte “himmet” adı altında para toplayanlar, TSK ve emniyet mahrem sorumlu düzeyinde örgüt sorumluları da yer alıyor. Ayrıca operasyonda yine gözaltına alınanlar içinde örgütün son derece gizlilik içeren KPSS çalışma evlerinde sınava çalışmak üzere planlanan ve bu evlerde sınava hazırlanarak kamuya yerleşen şüpheli ile FETÖ'nün bölge yapılanması içerisinde üst düzey yetkili olan ve öğrenci yapılanmasını koordine ettiği öne sürülenlerin de olduğu kaydedildi.

Yine şüpheliler arasında iletişim yönteminin tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda, FETÖ üyeleri arasında “mahrem sorumlu” olarak adlandırılan hücre sorumlusu şahısların, bağlı bulundukları örgüt mensupları ile operasyonel hat ve büfe/ankesör üzerinden örgütsel haberleşmeye uygun iletişim kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Sadık Kahraman

