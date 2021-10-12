İstanbul merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatarak 10 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı iddia edilen ve liderliğini S.B. adlı bir kadının yaptığı 24 kişilik bir suç şebekesi tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için savcılıkça gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce defalarca polisiye soruşturmada adı geçen S.B.'nin öncülüğündeki bahis çetesine yönelik İstanbul'da Şişli, Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Şile ve Kartal ilçelerinin yanı sıra İstanbul'un dışında Samsun, Bursa, Tekirdağ, Ordu ve Çanakkale‘de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 24 şüpheliden 19'u üyesi yakalandı.

Polis ekiplerince, sabah erken saatlerde İstanbul'da 9 ilçe ile diğer 5 ayrı şehirde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 19 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 14 sim kart, 3 flash bellek, 3 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk ve 2 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Bahis çetesine mensup firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Sadık Kahraman