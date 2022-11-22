İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu: 32 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, şebeke halinde organize hareket eden şüphelilerin, halk sağlığına zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıtarak tersiyer butik alkol elde ettikleri, alkol kitleri ve aromaları kullanılarak imalathaneye dönüştürülmüş depolarda sahte alkol üretimi yaptıkları tespit edildi.

Emniyet ekipleri tarafından 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tek tek tespit edilen adreslere bu sabah İstanbul başta olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır'da 56 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Kaçakçılık polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında şebeke elebaşı ve yöneticilerinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması, 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi, 10 bin 774 adet boş içki şişesi, bu organizasyonda kullanılan 7 araç, 1 silah, 4 damıtma kazanı, 3 kapaklama kazanı, 24 bin 500 adet TAPDK bandrolü, 46 bin 776 adet yabancı menşeili bandrol, 266 bin 835 adet içki etiketi, 2 bin 136 adet içki şişesi filesi, 543 adet içki kiti, 10 bin 749 adet içki şişesi kapağı, 240 adet boş plastik bidon kapağı, bin 96 adet dolum için bekletilen boş plastik bidon, 31 boş plastik tank, 550 kapüşon, 6 alkolmetre, 20 hortum, 12 günü, havalandırma fanları ve dalgıç pompa ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen mamüllerin yılbaşı öncesinde yurt genelindeki eğlence piyasasına sürülmeye çalışıldığı öğrenilirken, ele konulan sahte ürünlerin piyasa değerinin 15 milyon lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Şüphelilerin yakalanmamak için "kumaş kesiyoruz işte, arabanın tamiri bitti mi, yazlık" gibi şifreli cümlelerle iletişimde bulundukları öğrenildi. Sahte içkiler imha edilmesi için emniyete götürülürken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu devam ediyor.

Sadık Kahraman



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