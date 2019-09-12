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İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 47 gözaltı

Banka müşterilerinin hesap bilgilerini ele geçirerek çok sayıda kişiyi dolandırıp yüz binlerce liralık vurgun yapan çete çökertildi. Siber polis tarafından 7 il de yürütülen operasyonda 47 korsan gözaltına alınırken, bu kişilerden 22’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Siber Suçlarla Mücadele Polisi, kendilerinin banka görevlisi' gibi tanıtarak banka müşterilerinin mahrem bilgilerini ele geçirip havale yöntemiyle yüz binlerce liralık vurgun yapan bir çete tespit etti. İddiaya göre korsanlar, önce banka ve alışveriş sitelerinin taklitleriyle vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıkarıldı. Korsanların, hedef seçtikleri banka müşterilerini “banka görevlisi” gibi arayarak, hesaplarında anormal hareketlilik olduğunu ve buna müdahale edilmesi gerektiğini ikna ederek kendilerine gönderilen SMS bilgisini istedi.

Bu yöntemle dolandırdıkları banka müşterilerinden gelen SMS'i alan korsanlar, internet üzerinden söz konusu vatandaşın hesaplarına girerek paraları üçüncü kişilere transfer etti. Aynı yolla çok sayıda kişinin hesabından 650 bin liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi, siber polisine yapılan ihbarla açığa çıktı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından siber polisi tarafından İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Çanakkale, Ordu, Kocaeli ve Zonguldak'ta yürütülen operasyonda liderliğini Maksut K. adlı kişinin yaptığı 47 korsan gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayarlar, hardiskler ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen bir paralar ele geçirildi.

Çete lideri Maksut K.'nın, İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalandığı kaydedilirken polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 22 kişi tutuklanırken, aynı çete içinde eylem yapan 25 şüpheli ise ‘adli kontrol' şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

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