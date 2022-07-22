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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanı sıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen, aralarında KHK ile daha önce kamudan ihraç edilmiş kişilerin de olduğu 60 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

8 ilde eş zamanlı baskın

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un yanısıra Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Aranan 60 FETÖ şüphelisinin 42'si yakalandı, 18'i firar durumda

Operasyon kapsamında aranan 60 şüpheliden 42'si yakalandı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirilirken, bu şüphelilerin FETÖ/PDY üyeleri arasında kullanılan şifreli haberleşme programı Bylock yazışmalarının bulunduğu, ayrıca daha önce yakalanan örgüt üyelerinin itiraflarında adları geçtiği ve örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıkları tespit edildi.

Aktif olarak “mahrem” ve “bölge yapılanması” içerisindeler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütün “mahrem” ve “bölge yapılanması” içerisinde faaliyetli oldukları anlaşılırken, zanlılar arasında daha önce KHK ile mesleğinden ihraç edilmiş 6 eski kamu personelinin de olduğu saptandı. Operasyon kapsamında yakalanan 42 şüphelinin polisteki sorgusuna başlanırken, firari durumdaki 18 FETÖ üyesinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Sadık Kahraman
 

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