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İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 27 Bylock kullanıcısı örgütü üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 12 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Sadık Kahraman


 

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