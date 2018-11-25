İstanbul narkotik operasyonunda tesisatçı torbacı kıskıvrak yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te tesisatçılık yapan bir şahsın torbacılık yaptığını belirledi. Bir süredir peşinde oldukları torbacıyı fiziki ve teknik takibe alan narkotimler, şahsın uyuşturucu maddeleri iş yerinde depoladığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan polis, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti. Seyyid Ömer Mahallesi Ali Şir Nevai Sokak üzerindeki iş yerine operasyon düzenleyen narkotimler, iş yeri sahibini ve arkadaşını kıskıvrak yakaladı.

Cebinden uyuşturucu fışkırdı, “Onları içeceğim ağabey” dedi

Şahısların kelepçelenerek etkisiz hale getirilmesinin ardından polis, iş yerinde arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda şahsın montundan ve iş yerinin çeşitli yerlerinden 28 parça satışa hazır çok miktarda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Detaylı arama yaparak iş yerinin didik didik arayan polis, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 740 liraya da el koydu. Torbacı cebinden uyuşturucu maddeler çıkartıldığı esnada, “Onları içeceğim ağabey” demesi “bu kadarına da pes” dedirtti.

Operasyona karşı aksiyon kamerasıyla anlık izleme yapmış

Öte yandan, yapılan aramalarda polis çok ilginç bir düzenekle karşılaştı. İş yerinin dışarıya bakan bölümünde bir aksiyon kamerası bulan narkotimler, torbacının olası polis operasyonuna karşı bu kamerayı kurarak cep telefonuna bağladığını ve uzaktan anlık izleme yaptığını tespit etti. Torbacının bu sayede etrafı gözlediği ve iş yeri çevresinde kendince şüpheli kişilere rastladığında ve polis gördüğünde gelmediği belirlendi.

Köpeği torbacının üstüne çıkıp bekledi

Polis ekipleri iş yerinde çalışmalarını sürdürdüğü esnada torbacının “Minik” lakaplı köpek ise sahibinin başına gelip bir süre bekledi. Elleri kelepçeli bir şekilde yerde yatan şahsın bir süre sonra sırtına çıkan köpeğin beklemeye başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Aramaların ve işlemlerin tamamlanmasının ardından torbacı Kadir Tümay G. ve arkadaşı Murat A., gözaltına alınarak polis aracına götürüldü.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sağlık kontrolünün ardından şubeye götürülen torbacılar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen torbacı Kadir Tümay G., çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Murat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.