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İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?
İstanbul pilavı tarifi, İstanbul pilavı nasıl yapılır?

İstanbul pilavı tarifi haberimizde

 Malzemeler:

280 gram pirinç, 40 gram sıvı yağ, 2 su bardağı et suyu, 1 fincan haşlanıp kabuğu soyulmuş badem, 1 adet kavuk göğsü, 1 çay kaşığı safran, 1 fincan kabuksuz yeşil fıstık ve tuz

 Yapılışı:

Et suyuna safranı ilave edip kaynamaya bırakın. Badem ve fıstığı kaynar suya atıp 5 dakika bekletin. Kabuklarını soyun, az bir yağla bademi, fıstığı ve tavuğu soteleyip bir kenara koyun. Ayrı bir tencereye yağı koyup kızdırın. Pirinci ıslatıp yıkayıp sızdırın ve tencereye koyun. 5 dakika kavurun, tuzunu atın, sotelenmiş malzemeyi ilave edin ve et suyunu verin. 10 dakika demlendirin, karıştırıp servis yapın.

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