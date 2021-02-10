İstanbul polisinden çocuklara kışlık kıyafet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz saatlerinde Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ekonomik durumu iyi olmayan yetim-öksüz çocuk ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Polis ekipleri çocuklara mont, bot, eldiven ve bere gibi kışlık kıyafetler hediye etti. Çocuklara kapıdan hediyelerini veren ekipler, ailelerle sohbet etti. Hediyesini alan çocuklar hemen üzerine giyerken, polis abileri çocukların hediyelerini açmalarına ve giymelerine yardım etti. Çocukların aileleri ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Sadık Kahraman

