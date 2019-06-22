İstanbul polisinin ele geçirdiği kaçak alkol ve tütün ürünleri 3 günde imha edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, 2018 yılı Temmuz ayı ile 2019 yılı Haziran ayı arasında 297 ayrı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda kaçakçılar tarafından 15 tırla sevki gerçekleştirilmek istenen 635 bin 350 paket kaçak sigara, 205 bin 076 adet kaçak puro, 129 bin 669 adet boş şişe, 109 bin 223 adet kaçak içki, 82 bin 902 adet sahte bandrol, 35 bin 554 litre sahre alkol sıvısı, 24 kilo 146 gram kaçak tütün ele geçirildi.

El konulan kaçak alkol ve tütün ürünlerinin toplam tutarının 20 Milyon TL olduğu öğrenildi. Ele geçirilenler, Arnavutköy' Özel Atık İmha fabrikasında imha edildi. İmha işlemi 3 gün sürdü. Öte yandan, kaçak alkol ve tütün ürünlerinin imha edilme anları saniye saniye saniye kameralara yansıdı.

Sadık Kahraman