İstanbul Seçim Sonuçları YSK 2019| Son Dakika İstanbul Seçim Sonuçları 2019

seçim sonuçları son dakika,İstanbul seçim sonuçları 2019 gibi merak edilenler ile ilgili detaylar burada yer alıyor. İstanbul'da bugün 10 milyonun üzerinde seçmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor. Vatandaşlar İstanbul seçim sonucu merak ediyor ve konu ile ilgili detayları merak ediyor. İşte İstanbul seçim sonuçları 2019'a dair tüm bilgiler.

10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek.

Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp tercih ettiğiniz bölüme mührü bastıktan sonra zarfı sandığa attığınızda oy verme işlemi tamamlanmış olacak.

Eğer hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler varsa seçmenler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilir.

Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.

Pazar günü sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek.

İşte 10 adımda oy kullanma rehberi

1-) Nerede ve kaç numaralı sandıkta oy vereceğinizi gösteren seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza alın.

2-) Oy verme kabinine cep telefonuyla giremeyeceğiniz için cep telefonunuzu evde ya da arabanızda bırakın. Yanınızda götürürseniz sandık kuruluna teslim edin.

3-) Oy verme kabinine gittiğiniz zaman üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartınızı sandık kurulu başkanına verin.

4-) Sandık kurulu başkanı, mühürlenmiş oy zarfı ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin iki birleşik oy pusulasını ve mühürü size verecek.

5-) Sandık kurulu başkanı, oyun nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda geçersiz olacağı konusunda seçmeni uyaracak.

6-) Oy verme kabinine geçince, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliğine ilişkin oy pusulalarına ‘Evet' ya da ‘Tercih' mühürünü, dışarı taşırmadan basarak oyunuzu kullanın. Oy pusulalarını düzgün bir şekilde katlayın ve aynı zarfa koyarak yapıştırın.

7-) Oy verme kabininden çıkın ve zarfı bizzat sandığa atın.

8-) Seçmen listesindeki adınızın karşısına oy kullandığınıza dair imzanızı atın. İmza atmasını bilmeyen veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atamayan seçmenlere sandık kurulunca sol elinin başparmağı bastırılır.

9-) İmzadan sonra sandık kurulu başkanına mühürü teslim edin. Kimliğinizi geri alın.

10-) Seçim günü hamile, hasta ve engelliler sıra beklemeden oylarını kullanabilirler. Engellilere yardım edenler, güvenlik görevlileri ve yaşlıların da öncelikle oy kullanmalarına izin verilir. Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere yardım amacıyla oy verme kabinine başka kimse giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez.