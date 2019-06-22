İstanbul seçimi için otobüslerle yola çıktılar

23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy kullanan ve memleketleri Karabük'te tatilde bulanan vatandaşlar, tatillerini yarıda kesti. AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve İl Müftülüğü önünde toplanan vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere binerek yola çıktı. Binali Yıldırım'a destek vermek için yola çıkan vatandaşlar yaklaşık 5 saat süren 400 kilometre yol gidecek.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İstanbul seçimleri için tatillerini yarıda kesip oy kullanmak isteyen 500'ün üzerinde vatandaşı İstanbul'a gönderdiklerini söyledi.

Karabük İl Müftülüğü önünden İstanbul'a hareket eden vatandaşları ziyaret eden AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “Yoğun bir ilgi var. Burada şuan sadece Karabük merkezden kalkan 5 otobüsümüz var. Diğer ilçelerimizden de seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlarımızı İstanbul'a ulaşımlarını sağladık. İnşallah güzel bir netice olur ve Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım, bu seçimi kazanacak. Bu çorbada bizimde tuzumuz olsun deyip Karabük teşkilatı olarak İstanbul'da çalışmamızı yaptık. Şimdide tatilleri için memleketlerine gelen hemşehrilerimizi oy kullanmaya gidecek olanların gitmesi için gerekli çabayı sarf ediyoruz. Son bir haftadır bilet alarak gönderdiklerimiz var, bilet bulamadığımız vatandaşları da otobüs tutarak gönderiyoruz. Şuana kadar 500'ün üzerinde vatandaşımız oy kullanmak için İstanbul'a geri gitti” dedi.

Otobüslerde vatandaşları da ziyaret eden İl Başkanı Altınöz, güzel bir netice olmasını dileyerek vatandaşlara teşekkür etti. İstanbul seçimleri için tatillerini yarıda kestiklerini söyleyen bir vatandaş, 15 kişilik bir aile olarak oy kullanmak için İstanbul'a geri gittiklerini ifade ederken, bir başka vatandaş ise, vatandaşlık görevi olarak 6 kişilik ailesi ile oy kullanmaya gittiğini, herkesin vatandaşlık görevi olarak oylarını kullanmalarını istedi.

Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı