İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Sefaköy'de kaza, 3 yaralı var

İstanbul Sefaköy'de kaza, 3 yaralı var
İstanbul Sefaköy'de kaza, 3 yaralı var

Sefaköy E-5 Yanyol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin karıştığı kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.


Kaza, saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Mevki Yanyol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 ANJ 392 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aynı istikamete seyir halinde olan 34 UG 1945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan 34 UG 1945 plakalı otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle E-5 Ankara istikameti yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.