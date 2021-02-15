İstanbul semalarından masalsı görüntüler

Metoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yoğun kar yağışı bazı bölgelerde yer yer fırtına olacağı uyarısı yapmıştı. İstanbul'da kar yağışının ikinci gününde güneşin yüzünü göstermesi ile ortaya eşsiz manzaralar çıktı. İstanbul boğazında havadan çekilen görüntülerde beyaza bürünen şehrin manzarası izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkarttı. Marmara bölgesinde soğuk hava dalgasının 8 gün daha etkili olması bekleniyor. Kar yağışının ise bugün öğle saatlerinde etkisini artırarak yarın yoğun bir şekilde yağması tahmin ediliyor. Sürücülerin yolda oluşabilecek don olaylarına karşı tedbirli olması ve kış lastiklerinin takılı olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ahmet Faruk Sarıkoç