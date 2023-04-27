İstanbul Sinema Müzesi'nin detaylı restorasyon çalışması tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yaklaşık 200 yıllık tarihi binada yer alan İstanbul Sinema Müzesi, detaylı restorasyon çalışmalarıyla özüne döndürüldü. Üç koleksiyoner ve iki enstitü ile oluşturulan 130 parça eşsiz eserin sergilendiği müze, dünyanın en iyi üç sinema müzesinden biri sayılıyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal

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