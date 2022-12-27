İstanbul Tıp Fakültesi hekimleri hastalarla online platformda buluşuyor

Son günlerde randevu bulamama sıkıntısı yaşayan vatandaşlar sıklıkla gündeme gelirken sağlık sistemiyle teknolojinin entegre olduğu projeler aracılığıyla birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Uzaktan sağlık hizmetini mümkün kılan sağlık ve sağlıklı yaşam platformu olarak ifade edilen Eczacıbaşı Evital ile Türkiye'nin en köklü tıp fakültelerinden İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi arasında da bir anlaşma imzalandı.

İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda gerçekleşen törene İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Eczacıbaşı Evital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emin Fadıllıoğlu, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu, Eczacıbaşı Proje Koordinatörü Dr. Nadya Güher katıldı. Törende sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin önemine vurgu yapılırken, iş birliğine imkan tanıyan protokol imzalandı. Protokol ile hastalar İstanbul Tıp Fakültesi hocalarıyla lokasyondan bağımsız şekilde online olarak görüşme imkanına sahip oldu.

“Türkiye'de kamuda böyle büyük bir üniversite ve tıp hastanesinde ilk defa"

İmzalanan protokole ilişkin bilgi veren İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Sağlık hizmeti sunumları birkaç yöne ayrılıyor. Bir tanesi hastanelere başvurularak elde edilen sağlık hizmeti sunumu, bir de artık uzaktan sağlık hizmeti dijital platformalar kullanılarak elde edilen sağlık hizmeti sunumu. Şu anda arzın çoğalmasına rağmen talebin de çok olmasıyla hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk, randevu bulamama şeklinde vatandaşlarımızdan gelen yorumlar vardı. Bu gerçekten hastanelere başvuruyla yönetilebilecek bir durum olmaktan çıkma noktasındaydı. Tabi Covid döneminin de getirmiş olduğu bir ivmeyle özellikle bu dijital platformların uzaktan sağlık hizmeti sunum platformlarının gelişmesiyle aslında ek bir alan oluştu. Gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi olarak da biz bu alana yönelerek bu alanda hekimlerimizle hastalarımızı dijital platformlarda yani online olarak buluşturmak ve orada görüştürmek suretiyle hastaneye gelmeden, önceden görüşme yaparak hastalarımızın sağlık sorunlarını çözmeye yöneldik, bir sözleşme, protokol imzaladık. Protokol neticesinde hastalarımıza online olarak bir çevrimiçi, belli sürelerde hekimlerle buluşma şansı tanımış olacağız. Bu sayede hizmet alanını genişletmiş olacağız. Türkiye'de kamuda özellikle böyle büyük bir üniversite ve tıp hastanesinde ilk defa yapılan bu uygulama, bunun başarılı olması son derece önemli. Bundan sonra da başarılı olması halinde de diğer fakültelerimize, hastanelerimize de bunun yayılması ve devam ettirilmesi önemli. Bu sayede ikinci görüş almak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız İstanbul Tıp Fakültesi'nin deneyimli hocalarına bu sayede ulaşmış olacak. En azından onlarla da bir görüşme fırsatı olacak, gerektiğinde hastanelere de davet edilerek orada da muayene ve tedavileri yapılmış olacak” dedi.

“İnsanlar bundan vazgeçmiyor"

MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyen bir vatandaşın 2 hafta süreyle ilgili branşa yönelik randevu alamamasıyla ilgili karara ilişkin konuşan Prof. Dr. Tükek şunları söyledi:

“Randevusuna gelmeyen insanları Bakanımız çok ikaz etti. Hakikaten onlar büyük bir sorun, onların yüzünden birçok insan randevu alamıyor. Gerçekten sağlık sıkıntısı yaşıyor. Böyle bir yola başvurulmuş olması da aslında gerekiyordu çünkü başka türlü insanlar bundan vazgeçmiyor. Süre de tanındı hakikaten ona rağmen hala randevu alıp randevusuna gitmeyen insanlar var. Bu anlamda ben böyle bir şeyin uygun olduğunu, en azından caydırıcı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Caydırıcı olabilecek mi zamanla göreceğiz. Problem doğurmaz çünkü acil sağlık hizmetleri devam ediyor. Bir sıkıntı yaşadığı zaman acillere gidebilecek bu insanlar, sadece poliklinik randevuları. Zaten poliklinikler de tetkik hastalarının olduğu yerler, hastaların biraz daha dikkatli davranmalarını sağlayacak”

Hasibe Karadağ - Emre Baba



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.