İstanbul Tıp Fakültesi'nde robotik cerrahi ameliyatları başladı

Cerrahinin geldiği en son nokta olarak bilinen robotik cerrahi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde de kullanılmaya başlandı. Robotik cerrahi; üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz, kalp damar cerrahisi başta olmak üzere cerrahinin neredeyse her alanında kullanılıyor.

Küçük kesilerle ameliyat imkanı sunan robotik cerrahi, günümüz cerrahlarının da ilgi gösterdiği bir teknoloji.

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve Ürolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Özcan, İstanbul Tıp Fakültesinde robotik cerrahinin geç kalınmış bir imkan olduğunu vurguladı. Özcan, "Bugüne kadar kendi bünyemizde 86 vaka yaptık. Bunların yüzde 80'i prostat kanseri, yüzde 18'i böbrek tümörleri, yüzde 2'sini ise testis tümörü vakaları oluşturuyor. Hastaya sağladığı avantajları onkolojik, fonksiyonel ve hayat kalitesi olarak sıralayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Onkolojik açıdan belirli bir fark oluşmadığını, hastaların ameliyat sonrası süreci daha iyi geçirdiğini belirten Özcan, "Prostat kanseri nedeniyle yapılan ameliyatlarda erken dönemde idrar tutma ve cinsel fonksiyonların korunmasında potansiyel avantaj sağlamaktadır. Çok büyük olmayan böbrek tümörlerinde yine ameliyat sonrası çok rahat geçmekte, ameliyat kesisi çok daha küçük olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Robotik cerrahiyi böbrek nakillerinde de kullanmayı düşündüklerini söyleyen Özcan, "İstanbul Tıp Fakültesi'nde robot ameliyatlarının yapıldığı duyuldukça, talep artmaya başladı. Zaman içerisinde bekleme listeleri oluşacak diye düşünüyoruz. Şu anda çok kısa sürede taleplere cevap verebilmekteyiz. Böbrek nakillerinde kullanmayı düşünüyoruz. Zaten vericinin böbreğini laparoskopik yani kapalı yöntemle alıyoruz. Alınan böbreğin takılması için böbreğin gireceği kadar kesi açılıyor. Buradan böbrek hastanın karnına konulduktan sonra, damar ve üreter bağlantıları robot yardımı ile yapılmaktadır. Ameliyat sonucunu etkileyen en önemli faktör ise böbreğin iyi bir şekilde nakledilmesidir" şeklinde konuştu.

Özellikle genç cerrahların bu alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini savunan Özcan, "Genç cerrahlar robotik cerrahiyi göz ardı etmemelidir. Günümüzde teknoloji çok fazla hayatımıza girdi. Alanında tecrübeli ve bu ameliyatları çok yapan merkezlerde eğitim almaları şarttır. Teknoloji maalesef pahalıdır. İstanbul Tıp fakültesi, robotik cerrahi uygulamalarına hastaları en ekonomik şekilde ulaşmalarına imkan sağlamıştır. Fizik şartlarımız maalesef handikap oluşturmaktadır" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise robotik cerrahinin hasta, asistan ve öğrencilerin eğitimi için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Robotik cerrahi, son yıllarda bir çok branşta hizmet vermeye başlamış üst düzey cerrahi işlemleri kapsıyor. Başta kanser cerrahisi olmak üzere ürolojik, gastrointestinal cerrahi, jinekolojik ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılabilmekte. Fakültemizde de alanında uzman hekimler tarafından robotik cerrahi ameliyatlarının artık yapılıyor oluşundan dolayı mutluyuz. Bugüne kadar Çapa'da robotik ameliyatlar yapılamıyordu. Hastalarımız, asistanlarımız ve öğrencilerimiz için çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.