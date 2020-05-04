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İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü

İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü
İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü

İstanbul’da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu bazı noktalarda korona virüs öncesindeki haline geri döndü. Trafikteki yoğunluk yüzde 45 seviyelerine ulaştı.

İstanbul trafiği alışılmış haline geri döndü - Tıkla İzle

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından İstanbul'da yaşanan trafik yoğunluğu da gözle görülür oranda azalmıştı. Haftanın ilk çalışma gününde mesainin bitimi ve yağışın etkisiyle birlikte yoğunluk oluştu. İstanbul'un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk korona virüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü. E-5'in bazı noktalarında trafik ağır bir şekilde ilerlerken, yoğunluk İBB verilerinde yüzde 45 seviyelerine ulaştı.

Vedat Bayraktar

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