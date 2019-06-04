İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte vatandaşların şehir dışına çıkması trafiğin rahatlamasına neden olmuştu. Bayramın birinci gününün sabahında boş kalan yollar, öğle saatlerinden itibaren tekrar yoğunlaşmaya başladı. Özellikle Avrupa'dan Asya istikametine gidişte araçlar E-5 ve TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 54'lere ulaşırken, trafikte oluşan kilometrelerce yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Serdar Ünal