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İstanbul trafiğinde “makas” terörleri kamerada

İstanbul trafiğinde “makas” terörleri kamerada
İstanbul trafiğinde “makas” terörleri kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli bir magandalar, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandaların araçların yanından kıl payı geçtiği o anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İstanbul trafiğinde “makas” terörleri kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Topkapı Vatan Caddesi, E-5 Karayolu Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde ve E-5 Karayolu'nda bir başka noktada, sürücüler otomobilleriyle trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra yoğun trafik ilerleyen araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

Mega kentte trafik terörü hız kesmiyor

Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Magandalar araçların yanından kıl payı geçerek olası bir kazaya davetiye çıkarttı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise kameralara yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan maganda sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

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