İstanbul trafiğinde 'makas' terörü kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Kartal'da D-100 karayolunda 06 PST 84 plakalı otomobille seyreden bir sürücü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Trafik magandasının makas terörü trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Metin Başar

