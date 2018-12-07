Ordu'nun büyükşehir olduktan sonra kapatılan belde belediyelerinden olan Mesudiye Üçyolluların bir araya gelerek kurmuş oldukları İstanbul Üçyollular Derneği Çekmeköy'de açıldı. Açılış programına Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Ak Parti Belediye Başkan aday adayı Yücel Yalçınkaya, Çekmeköy CHP Belediye Başkan aday adayı Seyfettin Yıldırım, Çekmeköy MHP Belediye Başkan aday adayları Cüneyt Ilgın, Gökhan Balcı, Çekmeköy Ak Parti İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy Ak Parti Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli, Çekmeköy CHP İlçe Başkanı Hüseyin Cahit Barutcu, Çekmeköy MHP İlçe Başkanı Cenap Yağmur, Ordulular Dernek Başkanı Metin Çoban, Üçyol Muhtarı Yakup Erdem, MESDED Başkanı Adnan Yılmaz ve bir çok sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldılar.

Sedat Erdem: "Allah güzel işler yapmayı nasip etsin"

Kurucu başkanlığını Sedat Erdem'in yaptığı İstanbul Üçyollular Derneğinde konuşmalarda birlik beraberlik mesajı verildi. Sedat Erdem, konuşmasına şu ifadelerini kullandı; "İstanbul'da yaşayan değerli Üçyollu hemşehrilerimin bir araya gelerek kurmuş olduğumuz derneğimiz hayırlı uğurlu olsun. Mevla'm güzel işler yapmayı nasip etsin. At ölür eşek ölür semeri kalır. İnsan ölür eseri kalır. Değerli dostlarımızın katılımı ile almış olduğumuz mülkümüz hayırlı uğurlu olsun".

Protokolden birlik ve beraberlik mesajı

Açılış programında söz alan protokolün ise ortak mesajı birlik ve beraberlik oldu. Seçime sayılı günler kala siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan aday adaylarının katıldığı programda yeni kurulan İstanbul Üçyollular Derneğinin alınan mülkünün hayırlara vesile olması temennisinde bulunuldu.