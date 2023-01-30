İstanbul Üniversitesinin Hasdal'daki hastane binası havadan görüntülendi

Sağlık sektörünün gelişen teknolojilerini içinde barındıran, gerekli ihtiyaçlara cevap verebilecek sağlık kompleksinden biri olma özelliği taşıyan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hasdal Yerleşkesi hastane binası dron ile görüntülendi. Hasdal-Kemerburgaz karayolu ile araç erişilebilirliğine imkan sağlayan ayrıca metro istasyonu ile de ulaşım kolaylığına sahip olan ve şifa bahçeleri, kamusal yeşil alan, ile desteklenen yeni projeyle ilgili detayları İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak anlattı. Rektör Ak, "Bu, Türkiye'nin bir vizyon projesi. 100üncü yıla da rastlamış olması çok önemli. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin buraya sunduğu bütün imkanlar minnetle karşılanıyor" dedi.

Hasdal yerleşkesinin, İstanbul Üniversitesinin yeni bir yerleşkesi olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, "Yaklaşık bin dönümlük bir alan. Buraya hastane ve sağlık kuruluşlarını yerleştireceğiz. Burası havalimanı yolu üzerinde. Dolayısıyla ulaşımı rahat çünkü önünde metro istasyonu şu anda hizmete başladı. Hatta ileride bu metro istasyonundan hastane içerisine tünel de yapılabilecek. Metronun adı Hasdal Üniversite durağı olarak da konuldu. Bu çerçevede havalimanına yakın olması dolayısıyla da sağlık turizmine de hizmet edebilecek. Bizim hastanemiz, bu yapı içerisinde; 650 bin metrekare kapalı alana yerleşen, bin 678 yatağı olan, 50 ameliyathanesi, 208 yoğun bakım yatağı olan ve günlük 20 bin poliklinik yapabilecek kapasitede. Proton merkezine de kanser hastaları için yer ayırdık; şu an Türkiye'de yok, Dünyada da sayısı az bunun, belli bir yıl içerisinde kendini amorte edebilecek olan bir proje" açıklamasında bulundu.

"Bu, Türkiye'nin bir vizyon projesi"

İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi Hastane Binasıyla ilgili bilgiler aktaran Rektör Ak, "Hastane hizmetinin yanında diğer devamı olan sahada da eğitim birimlerimiz var. Tıp fakültesini besleyecek birimlerimiz olacak, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Tekonolojileri Fakültesi, Tematik Sağlık Teknokenti, Onkoloji Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsülerin hepsi bu yapı içerisinde olacak. Yani burası sadece sağlık hizmetinin sunulduğu bir alan değil, her türlü sağlık eğitiminin her düzeyde verildiği liyakatle ve geniş imkanlarla sunulduğu bir alan olacak. 4 bin öğrencilik yurt alanı, 2 tane büyük meydan, amfi sahneleri, geniş bir kütüphanesi, Saat Kulesi olan bir alan. Bu, Türkiye'nin bir vizyon projesi. 100. yıla da rastlamış olması çok önemli. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devletin buraya sunduğu bütün imkanlar minnetle karşılanıyor şeklinde konuştu.

Projenin ne zaman tamamlanacağıyla ilgili de tarih veren Rektör Ak, "Projenin hastane kısmı, yani yaklaşık 3'te 2'lik kısmı bu yıl, bitime yaklaşmış olacak. Ama en geç 2024 yılında bitmiş olacak. Sağlık eğitimi sürdürülebilir ve sağlık hizmeti verilebilecek hale gelecek. Hastane kısmının genel inşaatının tamamlanması da 2026 yılı olarak planlanıyor" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Deniz Zeybek

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