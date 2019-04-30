İstanbul Valiliği, 1 Mayıs önlemlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif olarak kullanılacak güzergahları açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,” 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ilimizde düzenlenecek etkinliklerin bayram sevinç ve coşkusuyla gerçekleştirilmesini diliyoruz.

İlimizde 1 Mayıs'ın İşçi ve Emekçilerimizle huzur ve barış içerisinde kutlanmasını sağlamak amacıyla 30 Nisan 2019 - 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' açık hava toplantısı Düzenleme Komitesi organizasyonunda Bakırköy İlçemizdeki Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecektir. İstanbul'daki etkinlikler nedeniyle 01 Mayıs 2019 Çarşamba günü Saat 06.00'dan etkinlik sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.

Alınan önlemler şöyle sıralandı:

"BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar. Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar. D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yüce Tarla Caddesi, İstanbul Caddesi, Rauf Orbay Caddesi de alternatif olarak kullanılacak.

Beyoğlu-Beşiktaş-Şişli bölgesinde trafiğe kapatılacak yollar ise şöyle; Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı, Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi, Şişli-Halaskargazi Caddesi, Şişli-Cumhuriyet Caddesi, Şişli -Ortaklar Caddesi, Şişli- Aytekin Kotil Caddesi.

Alternatif kullanıla bilecek güzergahlar ise; Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecektir. Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecektir. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecektir. Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecektir. Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecektir. Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecektir.

Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecektir. Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecektir. Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecektir. Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecektir. Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecektir".

“SAAT 06.00'DAN İTİBAREN EMNİYET TEDBİRLERİ UYGULANACAKTIR”

Sabah 06.00'dan itibaren tedbirlerin uylanmaya başlanacağının belirtildiği açıklamada, “Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy İlçelerimiz başta olmak üzere ilimiz genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacaktır. Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatılacaktır. Deniz ulaşımı ve havadan alınacak tedbirlerle vatandaşlarımızın güvenliği sağlanacaktır. İlimizdeki bütün hastanelerimizin Acil Servislerinde gerekli tedbirler alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.