İstanbul Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, Ramazan Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bütün vatandaşlarımız İSTANBULKART ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel'den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacaklardır. İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparklar ücretsiz olarak hizmet verecektir" denildi.

Açıklamada güvenlik tedbirlerine de değinilerek, "Bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın bütün ekipleri 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekânlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak, Polis ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir. İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye, Zabıta, AKOM, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü birimleri kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.