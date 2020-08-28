İstanbul Valiliği: 'Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı'

İstanbul Valiliği, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Bugün saat 16:30 sularında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.