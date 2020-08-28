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İstanbul Valiliği: 'Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı'

İstanbul Valiliği: 'Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı'
İstanbul Valiliği: 'Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı'

İstanbul Valiliği, Maltepe'de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Bugün saat 16:30 sularında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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