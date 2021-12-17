İstanbul Valiliği 'Sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti'

Açıklamada, "46 şahsın Sahte Alkol Zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu, 22 şahsın (11'i yabancı) hayatını kaybettiği, 16 şahsın (5'i yabancı) ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü, 5 şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, 3 şahsın ise taburcu edildiği tespit edilmiştir. Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde; yakalanan 12 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır" denildi.

İstanbul'da 16 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında alkol kaçakçılığına yönelik 56 operasyon gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu operasyonlarda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14'ü tutuklanmış, 17 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır.

Yapılan operasyonlarda; 32 bin 978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi vb. ele geçirilmiştir. İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve “174” Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.