İstanbul Valiliği'nden 9 Yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açılama

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşerek, hayatını kaybeden 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada “21 Mayıs 2019 günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bu elim hadisede vefat eden yavrumuza Allah (c.c)'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum” denildi.