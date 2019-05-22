İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul Valiliği'nden 9 Yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açılama

İstanbul Valiliği'nden 9 Yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açılama
İstanbul Valiliği'nden 9 Yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin açılama

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan’da bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşerek, hayatını kaybeden 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 

Valilikten yapılan açıklamada “21 Mayıs 2019 günü saat 18.30'da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Bu elim hadisede vefat eden yavrumuza Allah (c.c)'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum” denildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Sarımsak kebabı tarifi, Sarımsak kebabı Nasıl Yapılır?

Sarımsak kebabı tarifi burada... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.