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İstanbul Valiliğinden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden balıkçıları arama çalışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, kaybolan balıkçıları arama çalışmalarının Sahil Güvenlik Botu tarafından su üstü çalışmalarına termal kamerayla gün aydınlanana kadar devam edeceğini ve yarın sabah 08.00 itibariyle de bugünkü aramalara katılan tüm ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Kilyos açıklarında dün sabah erken saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker, Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı teknesi çarpışmış ve 6 balıkçıdan 3'ü çevredeki balıkçı tekneleri tarafından kurtarılırken, diğer 3'ü ise kaybolmuştu. Bugün yapılan çalışmalarda kaybolan bir balıkçı daha bulunmuş, diğer iki balıkçıya ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Valiliği, arama çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Dün Kilyos açıklarında meydana gelen bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kayıp 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarında bugün 08.00'den itibaren, Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra edilmiştir. Bu kapsamda, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş, 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Hali hazırda bir Sahil Güvenlik Botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibariyle ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

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