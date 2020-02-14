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İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de çöken 7 katlı binaya ilişkin açıklamaya yaptı. Açıklamada, "Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır" denildi.

Bahçelievler'de 7 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi'nde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.

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