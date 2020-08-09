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İstanbul Valiliğinden çöken üst geçide ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden çöken üst geçide ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden çöken üst geçide ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Hasdal Kışlası önünde çöken üst geçide ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada olayda herhangi bir ölü ve yaralının bulunmadığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden çöken üst geçide ilişkin açıklama - Tıkla İzle

İstanbul Valiliği saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan Hasdal Kışlası önünde D020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidi çökmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Köprünün henüz tespit edilemeyen bir nedenle çöktüğü aktarılan açıklamada, “Çöken yaya geçici çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılmıştır. Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” denildi.

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