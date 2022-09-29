İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü açıklaması

İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü açıklaması
İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü açıklaması

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticilerinin istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul’da kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.