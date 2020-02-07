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İstanbul valiliğinden kar uyarısı

İstanbul valiliğinden kar uyarısı
İstanbul valiliğinden kar uyarısı

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaşarak İstanbul’da bugün karla karışık yağmur beklendiğinin uyarısını yaptı. Karla karışık yağmurun yerini, yarın kar yağışına bırakacağı ifade edildi.

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği; en düşük 1, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın yarın kar yağışlı, Pazar günü ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yarın en düşük eksi 1, en yüksek 3; Pazar günü en düşük eksi 2, en yüksek 5 derece olacak.

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