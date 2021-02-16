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İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, havanın bugün ve yarın aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri:

Ümraniye : 34 cm

Çatalca : 31 cm

Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm

İstanbul Havaalanı : 8 cm

Kartal (Bölge Md.) : 8 cm

Sarıyer : 4 cm

Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yüz yüze eğitim için tatil kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün yazılı olarak yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime Perşembe gününe kadar ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya o açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; bugün ilimizde hava durumunun; “Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; “Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

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