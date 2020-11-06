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İstanbul Valiliğinden mesai saatlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden mesai saatlerine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden mesai saatlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yönelik açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yönelik aldığı karara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir” denildi.

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