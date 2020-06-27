İstanbul Valiliğinden patlama açıklaması: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın saat 04.55'de Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:62'de bulunan bir tekstil atölyesinde meydan geldiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise “Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edilmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle meydana gelen yangın söndürülmüştür. Binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilmiş, yabancı uyruklu 1 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Binada yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlanmış ve tedbir amaçlı olarak tahliye çalışması yapılarak bina boşaltılmıştır. Bahçelievler ilçemize geçmiş olsun. Olay ile ilgili inceleme ve soruşturma yürütülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Bahçelievler'de patlamada panik anları

İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.50 sularında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken mahsur kalan bazı vatandaşlar kurtarıldı.

Patlamanın şiddeti günün ağarması ile gözler önüne serildi. Patlama nedeniyle birçok moloz parçasının etrafa dağıldığı görüldü. Havadan çekilen drone görüntülerde patlama nedeni ile iki binanın zarar gördüğü gözlendi. Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patlama sonrasında yangın çıktığı ve vatandaşların telaşla yardım istedikleri görülüyor. Polis, itfaiye ve İĞDAŞ ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Medeni Topaloğlu - Hanifi Bayar - Volkan Kayalar