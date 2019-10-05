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İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonar etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor. Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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