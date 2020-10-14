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İstanbul Valiliği'nden yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği'nden yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nca yasaklanan "Beru: Klakson Borizan Birt" isimli tiyatro oyununa ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında oyunun Kürtçe olduğu için değil terör propagandası yaptığı için yasaklandığı vurgulandı.

İstanbul Valiliği İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde sergilenecek olan “Beru: Klakson Borizan Birt” Kaymakamlık tarafından yasaklanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, " 'Teatra Jiyana Nü' özel tiyatro ekibi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde sergilenmesi planlanan 'Beru: Klakson Borizan Birt' isimli tiyatro oyunu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızca Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır. Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- Devlet ve Terör ilişkilerini irdeleyen “Beru; Klakson Borizan Birt” isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK Terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

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