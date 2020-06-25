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İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması

ÖSYM tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS)”na girecek olan öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması ile sınırlı olarak İstanbul'da ilçe nüfus müdürlükleri; YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 20.00'a kadar, YKS'nin yapılacağı gün olan 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS'nin yapılacağı gün olan 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2(iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir” denildi.

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