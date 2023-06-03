İstanbul Valisi Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'te yemin ederek görevine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabine listesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak yer aldı.
Ali Yerlikaya kimdir?
1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.
Eğitim:
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.
Kaymakamlık Görevleri:
1990-2003 yılları arasında Erzin, Felehiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri:
2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği,
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü:
2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
Valilik Görevleri:
13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği,
23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği,
17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği,
05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve
26 Ekim 2018 tarihinden itibaren İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanı
03 Haziran 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevine atandı.
Hatice Nur Yerlikaya ile evli, dört çocuk babasıdır.
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