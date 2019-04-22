İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Yıkacağımız bina dışında 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık'

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, az öncede beni aradı, bu mahallemizde de risk analizi yarın sabahtan itibaren boşaltılan 19 binada etrafında süratle bunlar yapılacak.” dedi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle bir bina büyük bir gürültüyle çökmüş, çevresindeki birçok bina ise boşaltılmıştı. Yıkılma tehlikesi olan bir binanın yıkım çalışmaları sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, bölgedeki yetkililerden yıkım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Yıkacağımız bina dışında 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık”

Çöken bina ve yıkım çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Kağıthane ilçemize Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak, numara 22'de bu binamız maalesef 14.15 itibariyle yıkıldı. Bu yıkılma sebebi 22 nolu binanın bitişiğinde bulunan daha önce kentsel dönüşüm niyetiyle yeni konut yapmak için kazı yapılan istinat duvarı aradan geçen süre içerisinde yağan yağmurlar ve değişik sebeplerle yıkılmasından sonra 22 no'lu apartman yıkılmıştır. Hamd olsun herhangi bir can kaybı yok. Biz bu binanın yıkılmasından sonra süratle içinde bulunduğumuz ortaokulda afet acil koordinasyon merkezimizi eski tabirle kriz merkezini kurduk. Valiliğimiz, Büyükşehir Kağıthane İlçe Belediyemizi, afet müdürlüğümüz bütün kamu otoritesi mahallemize geldi. Aşağıda Kağıthane Belediyemizin Yahya Kemal Spor Salonu'nda vatandaşlarımızla bundan bir saat önce buluştuk. 31 nolu binayla bundan 1 saat önce güvenlik açısından tehlike arz ettiği için kontrollü şekilde yıkmaya başladık. Yıkacağımız 31 nolu bina yıkılan 22 nolu binanın gayrisinde 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Bu alan tamamen İlçe Kaymakamlığımız onun emrindeki Emniyet Müdürlüğümüz personelimiz tarafından kontrol altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle hiçbir vatandaşımızın girmesini istemiyoruz.” dedi.

“Bugün seviniyoruz, hamd olsun bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı”

Adrese dayalı nüfusa göre yaklaşık 308 kişinin kaldığını ifade eden Vali Yerlikaya, “Toplam 21 binada 98 hane bulunuyor. Adrese dayalı nüfus sisteminde yaklaşık 308 hemşehrimiz burada oturuyor. Onlarla paylaştıklarımızı sizlerle, İstanbul'umuzla paylaşmak istiyoruz. Süreç içerisinde önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. İlk bu olay olduğu andan itibaren yakın ilgilerini üzerimizden eksik etmediler. 6 Şubat'ta Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi'nde Yeşilyurt Apartmanımız yıkıldı. 21 vatandaşımız hayatını kaybetmişti, 14 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştı. Bugün seviniyoruz, hamd olsun bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı.” diye konuştu.

“Risk analizi yarın sabah itibariyle 19 binada süratle yapılacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Vali Yerlikaya, “Şunu ifade etmek istiyoruz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, az öncede beni aradı, tıpkı Kartal ilçemizde olduğu gibi bu mahallemizde de risk analizi yarın sabahtan itibaren boşaltılan 19 binada etrafında süratle bunlar yapılacak. Bunları yaptıktan sonra yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ marifetiyle ki, TOKİ ilgili uzman şube müdürlerini gönderdi şu an itibariyle sahada çalışmaya başladılar. Bizim çıkacak risk analiz raporlarına göre çok süratle modern sağlam bir kentsel dönüşümü burada başaracağız. Afet acil koordinasyon merkezini kurduk, ilk etapta bu okulda arkadaşlarımızda bizlerle paylaştı. Aşağıda ilçede bulunan Yahya Kemal Spor Salonu'nda vatandaşlarımızla buluştuğumuz yere alıyoruz, süreci oradan yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

“İlk etapta 98 haneye 5'er bin lira destekte bulunacağız”

Kağıthane ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyeciliklerini en güzel şekilde uyguladıklarını kaydeden Vali Yerlikaya, “Belediyelerimiz Kağıthane Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını hemşehrilerinden esirgemiyorlar. Bugün Kağıthane Belediyemiz 98 haneyi misafir edecekleri yerleri ayarladı. Aile, Sosyal Politikalar Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. İlk etapta bu 98 hanenin 5'er bin lira vereceğiz. Yarın onları burada Sayın Kaymakam kendilerine verecek. Boşaltılan evlerle ilgili İSKİ alanda su kesimini yaptı, etrafta onlara komşu olan evlerin suları akmaya devam edecek. İGDAŞ, BEDAŞ süreci tamamladılar. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz gerekli uzmanları ailelere destekle ilgili sahaya getirdi. İlk basın açıklamamızı 14.45 itibariyle sizler paylaşmıştık. Sizlerle beraber bunun ikincisini yapıyoruz. Hemşehrilerimiz mahallelerimizin duyması gereken bütün bilgileri anbean Yeşilyurt Apartmanı vesilesiyle sizlerle yaptığımız gibi yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Medeni Topaloğlu

