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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 1 Mayıs mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Vali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yerlikaya mesajında, "Güçlü bir Türkiye için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan, ekmeğine alın terini katmış bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. 1 Mayıs'ın her inançtan, her kültürden insanın kardeşçe yaşadığı bu coğrafyada barışın, huzurun ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını diliyorum. İşçi ve emekçilerimiz, ülkemizin kalkınması, istikrar içinde gelişip büyümesi yolunda çok büyük roller üstleniyorlar. Devletimiz işçi ve emekçilerimizin haklarının gözetilip korunarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarında sendika ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. İş hayatımızdaki birlik, beraberlik ve huzurun korunması, ülkemizin kalkınması ve gelişmiş ekonomiler arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, 1 Mayıs'ın milletçe kucaklaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.  

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