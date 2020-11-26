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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan video konferanslı korona virüs toplantısı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan video konferanslı korona virüs toplantısı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan video konferanslı korona virüs toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsle mücadele kapsamında video konferans yöntemiyle İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İstanbul'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

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