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İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
İstanbul ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK adına yasadışı eylem yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, İstanbul'da Kartal, Arnavutköy, Bağcılar ve Kağıthane ile Diyarbakır Bağlar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır'da 2, İstanbul'da ise 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan şüphelilerin, 21 Nisan'da Kağıthane'de bir dizi araç kundaklama olayı ile Bağcılar Üçyüzlü Metro İstasyonunda örgüt propagandasının failleri oldukları ileri sürüldü. Polisteki işlemleri sona eren 6 PKK'lı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

Sadık Kahraman
 

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