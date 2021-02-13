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İstanbul ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eşzamanlı operasyon

İstanbul ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eşzamanlı operasyon
İstanbul ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eşzamanlı operasyon

Silahlı terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle temas halinde bulunan 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul ve Diyarbakır'da 28 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Arnavutköy'de bulunan çok sayıda adrese özel harekat timlerinin desteğiyle baskın yapan ekipler, girilen adreslerde aramalar yaptı. Aramalar sonucunda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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