İstanbul ve Yalova'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 22 şüpheliye yönelik İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. İstanbul'da yakalanan zanlıların firari olarak aranma kayıtlarının olduğu öğrenilirken, operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarıldı.

Ali Nargüner



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