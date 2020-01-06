İstanbul yeni haftaya yağmur ve rüzgarla başladı

Rüzgarın da etkili olduğu yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyeleri ile birlikte zorluk çeken vatandaşların halleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri etkili olan yağmur sabah saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Rüzgarın da yağmurla birlikte olması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabah saatlerinde evlerine gitmek isteyen vatandaşlar yanlarından şemsiyelerini eksik etmedi.

Halıcıoğlu metrobüs durağında bekleyen vatandaşların şemsiyeleri rüzgara dayanamadı. Yağmurdan dolayı trafikte de yoğunluk yaşanırken, rüzgarlı ve yağmurlu havanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Hava muhalefeti dolayısıyla Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri iptal ederken ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden de (İDO) bazı seferlerin iptal olduğu açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy